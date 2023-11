Processato dall' Anpi senza che lo sapessi La denuncia di uno scrittore

Leggi su ilgiornale

(Di domenica 5 novembre 2023) Nel chiedere il patrocinio per uno spettacolo teatrale dedicato alla Costituzione, lomassese Fabio Cristiani ha scoperto che l'gli ha sospeso la tessera in quanto "persona non gradita". Il motivo? L'aver sostenuto una poesia dialettale che elogiava la bellezza del territorio di Massa, scritta'ex-podestà della città toscana