Primavera | Juventus di rigore | Roma ko | rivivi la diretta

Vacca Capitale! La Juve Primavera ribalta la Roma in trasferta Tuttosport

Roma Juve Primavera 1-2: rimonta di carattere a Trigoria Juventus News 24

Ci potrebbe essere un gradito ritorno alla Juve tra gli acquisti di Giuntoli per gennaio. Un annuncio che non lascia adito a dubbi ...Nella domenica in le squadre femminili si sfidano in un big match che sa di scudetto, Roma e Juventus incrociano il loro cammino anche nel match mattutino del campionato Primavera. E sorridono i ...