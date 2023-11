Premierato | e se fosse un diversivo?

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 5 novembre 2023) La riforma costituzionale come arma di distrazione di massa del governo? Secondo un vecchio saggio, c’è una sola ragione che spinge la Meloni per la riforma costituzionale: non la vuole fare. Sestata davvero intenzionata avrebbe dovuto cogliere l’occasione per volare alto, allargando il suo orizzonte ed aprendo un tavolo con le migliori intelligenze di destra e di sinistra del Paese. Buttando invece sul tappeto in questo modo il tema delle riforme, per spostare forse l’attenzione dalla legge di bilancio e dall’inadeguatezza di alcuni ministri, non fa che compattare le opposizioni contro di lei, ottenendo quello che più ama da sempre: un nemico da combattere. L’unico modo per stravincere alle elezioni europee e poi magari rinunciare, con una scusa qualsiasi, all’insidioso progetto. In uno scenario internazionale complesso come quello attuale, ve lo immaginate il ...