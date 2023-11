Premier League | Arteta furioso contro gli arbitri | “Così è una vergogna” – VIDEO

(Di domenica 5 novembre 2023) Il tecnico dell’Arsenal ha perso la testa dopo la partitail Newcastle, persa 1-0 dai Gunners e decisa da un’azione in cui ci sono tre episodi dubbi: “Faccio parte di questa”, ha aggiunto lo spagnolo nelle interviste post-gara. L’arbitro Stuart Atwell ha dovuto far attendere circa 4 minuti prima di convalidare la rete incassata dai Gunners Polemiche a non finire. Non solo in Italia, anche in Inghilterra il commento post-partita è diventato un salotto in cui spesso comandano le critiche nei confronti delle direzioni arbitrali. L’ultima sfuriata è quella di Mikel, tecnico dell’Arsenal andato su tutte le furie dopo l’episodio che ha permesso al Newcastle di battere di misura i Gunners (1-0). Mikelè andato su tutte le furie dopo il gol subito dall’Arsenalil Newcastle: ...

...rispetto all'ultima stagione (solo 12 presenze in, 2 da titolare, per un totale di 300 minuti) non è cambiata, quest'anno ha giocato solo 187', considerando il campionato, la Champions...

Premier League, successo pesante per il Nottingham Forest: 2-0 all'Aston Villa TUTTO mercato WEB

Nott'm Forest - Aston Villa (2-0) Premier League 2023 la Repubblica

Adrien Rabiot medita sul futuro: tra rinnovo con la Juventus e la tentazione di un'esperienza in Premier League ...La prima sconfitta stagionale dell’Arsenal manda su tutte le furio Mikel Arteta. Non per la prestazione dei suoi, quanto piuttosto per la prestazione degli arbitri. Contro il Newcastle finisce 1-0 per ...