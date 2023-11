Postiglione alla BMTA di Paestum | Di Matteo | “Così promuoviamo il territorio”

(Di domenica 5 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“Le fiere come occasione di rilancio nazionale ed internazionale del“. Spiega, l’azione di promozione delalburnino, il presidente del consiglio comunale del Comune di, Luigi di, presentedi Capaccio. Borsa Mediterranea del turismo archeologico che per 5 giorni, ha ospitato Enti, associazioni e investitori del settore turistico provenienti da ogni angolo del mondo. Tra i vari enti Campania presenti, anche il Comune dicon il consigliere comunale Luigi di, ospite dello stand messo a disposizione dProvincia di Salerno. “Le borse del turismo -spiega Di- ...

...non dei migliori per la seconda della classe che se è vero non ha ancora mai perso assieme... Reti: Probabili formazioni di Chieti - Fossombrone CHIETI: Serra, Spinelli,, Forgion, ...

Postiglione alla BMTA di Paestum, Di Matteo: "Così promuoviamo il ... anteprima24.it

Postiglione, dal 15 al 17 dicembre ritorna “Strettule” con ... Giornale del Cilento

I sindaci l’hanno omaggiata con alcuni regali. Il primo cittadino di Roccadaspide ha scritto anche lunga lettera sottolineando l’importanza della sua data di nascita – 4 novembre 1923 – che parla di ...‹‹Enogastronomia, turismo e benessere, così tuteliamo e valorizziamo le Aree Interne››. A sostenerlo è il sindaco del Comune di Postiglione, Carmine C ...