Polizze Cronos Vita | Adiconsum | “Via ai riscatti | siate cauti nel chiederli”

Leggi su bergamonews

(Di domenica 5 novembre 2023) Dal 2 di novembre è terminato il blocco deidi chi ha sottoscritto leEuro, oggi, e finalmente è possibile richiederne la liquidazione attraverso il nuovo sito web di, all’interno del quale vi è la modulistica necessaria per procedere all’estinzione. In, autorizzata da IVASS e partecipata dalle cinque compagnie primarie del settore assicurativo (Generali Italia, Intesa Sanpaolo, Poste, Unipol SAI e da Allianz), sono confluiti i clienti provenienti da Euro, che manterranno le prospettive e le garanzie precedentemente sottoscritte per i propri investimenti senza alcuna modifica contrattuale; successivamente, il ...