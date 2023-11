Divertente siparietto fra Tadeje il compagno di squadra Ivo Oliveira: il portoghese cerca di assottigliare i ciuffi che spuntano dal casco dello sloveno per renderlo aerodinamico a tutti gli effetti. Guarda il video della ..

Saitama Criterium - Tadej Pogacar senza fine, vince anche a ... Eurosport IT

Pogacar, anche i capelli sono aerodinamici! Oliveira gli sistema i ciuffi che spuntano dal casco La Gazzetta dello Sport

L'Italia della bici appesa solo a super Pippo e retrocessa per la prima volta alle Olimpiadi. Causa ranking perso un corridore nella rova in linea: addio al quartetto. Dal 2021 non vinciamo una classi ...Tadej Pogaca r conquista una nuova vittoria e mette nella sua bacheca anche il Criterium di Saitama. Lo sloveno della UAE Team Emirates ha vinto la competizione organizzata da Aso battendo in una ...