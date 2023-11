Pavard | domani l’Inter scoprirà i tempi di recupero | sensazioni ? Sky

(Di domenica 5 novembre 2023)ieri è uscita per un brutto trauma al ginocchio esi sottoporrà agli esami strumentali. Da capire quanto tempolo perderà. L’INFORTUNIO ? Benjaminatteso dagli esami strumentali dopo Atalanta-Inter. Andrea Paventi aggiorna sul suo problema: «andrà valutato il trauma al ginocchio, dopo le prime preoccupazioni iniziali, abbiamo visto un giocatore che camminava con la borsa del ghiaccio sul ginocchio e ha anche festeggiato un po’ con i compagni. C’è anche una pausa. Dopo Salisburgo e Frosinone, la sosta per le nazionali. Quindi per il francese ci sarà anche la possibilità di recuperare con più tempo. Macapiremo l’entità del problema e quanto saranno lunghi idi». Inter-News - Ultime notizie e ...

Commenta per primo Benjamintiene in ansia l'Inter. Il difensore francese, uscito in barella alla mezzora della sfida con l'Atalanta per un trauma al ginocchio sinistro,sosterrà le visite mediche di rito per ...

Inter, brutto infortunio al ginocchio per Pavard: domani gli esami Fantacalcio ®

Pavard, domani gli esami al ginocchio sinistro. Rischia uno stop di 6-8 settimane La Gazzetta dello Sport

Pavard ha lasciato prematuramente l’incontro di ieri a causa ... Da quanto è stato riportato da La Gazzetta dello Sport, il francese svolgerà domani gli esami di rito.Pavard ha accusato una lussazione alla rotula, che è stata ridotta subito in campo dallo staff medico nerazzurro. «Non lo avremo per un po’», ha detto Inzaghi. Ma, se tutto sarà confermato dalla ...