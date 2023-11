Parigi | ' per Gaza serve una pausa umanitaria immediata'

Il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna ha chiesto domenica una pausa umanitaria "immediata" nella guerra tra Israele e Hamas. "Una pausa umanitaria immediata, duratura e osservata è ...

Lite Gerusalemme-Parigi per le bombe sui giornalisti. «State colpendo i civili» La Verità

ATP Parigi Bercy: Rublev è grande, Djokovic di più. Nona finale per lui dopo tre ore di splendida lotta Ubitennis

Utilizzando modelli numerici per simulare il comportamento di una tenda da doccia virtuale la ricerca dello studioso ha contribuito in modo significativo a gettare luce sulle cause di questo ...Venerdì 10 novembre 2023 alle ore 20.00 presso le Terrazze del Ducale, Sophie Lamour presenta “I segreti di Parigi” episodio speciale del ciclo Maison Close dedicato ai segreti della città dell’Amore.