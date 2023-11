Pamela Anderson irriconoscibile | la scelta drastica dopo il lutto | fan spiazzati

Leggi su free

(Di domenica 5 novembre 2023)è da sempre una persona polarizzante e fortemente carismatica. L’icona degli anni ’90 non si smentisce: che cambiamento!, oggi come ieri. La donna ha avuto una vita travagliata: il successo da giovanissima. Baywatch, ma non solo. Le copertine di Playboy, Vogue, il corpo come riscatto. Tutto subito. L’Olimpo in un sorriso e il rischio di essere identificata solo come oggetto: i problemi successivi ai matrimoni.senza trucco (ANSA-Free.it)Le dipendenze, i soprusi, la solitudine. Il teatro. Nella storia dic’è tutto: una vita in numerosi scatti. Non è ancora finita, per questo la donna – a 56 anni – sente di avere una nuova verve. Un’altra età dell’oro che passa dalla propria leggerezza, che non significa ...