Pallone d' Oro 2023 | Osimhen tradito dalla Nigeria | nessun voto dai Paesi africani

(Di domenica 5 novembre 2023) Si è concluso con l'ottavo posto assoluto il viaggio di Victorneld'oro, una posizione di tutto rispetto, da record per l'attaccante e per il Napoli.A una...

Settimana perfetta per Claudio Ranieri che azzecca tutti i cambi e incassa tre punti d'nella ... Al 51', Gudmundsson intercetta in area unsvirgolato da Goldaniga e in acrobazia batte ...

Pallone d'Oro: svelati tutti i voti, Messi vince con uno scarto incredibile Corriere dello Sport

Pallone d'Oro 2023: voti, curiosità e quello che c'è da sapere sulle scelte dei giurati Sky Sport

Si è concluso con l'ottavo posto assoluto il viaggio di Victor Osimhen nel Pallone d'oro 2023, una posizione di tutto rispetto, da record per l'attaccante e per il Napoli. A ...Il Gravina coglie la sua seconda vittoria di stagione rifilando una sonora sconfitta alla capolista Fasano. Vista l'importanza della posta in palio i murgiani partono subito forte lottando su ...