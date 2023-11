Pagelle Verona-Monza 0-2 | i voti Colombo incontenibile | Doig spento

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) A partire dalle ore 12.30 ildi Marco Baroni ha ospitato ildi Raffaele Palladino, in un match valido per l’11esima giornata della Serie A 2023-2024.. Ecco di seguito ledell’incontro.Montipò MagnaniDawidowicz: 6. Si fa male troppo presto dovendo abbandonare la contesa per un guaio fisico (dal 30? Hien).Terracciano Faraoni Folorunsho DudaLazovic: 6. Il “motor”e del serbo non è in discussione. I compagni lo cercano e lui prova a dare idee, solo che non tutte le ciambelle “gli escono col buco” (dal 65? Ngonge).: 5. Non è quello dell’anno scorso e si vede. E’ tornato dall’infortunio, ma sulla sua fascia non arremba, tanto che Baroni lo toglie dopo il primo tempo (dal 46? Hongla).Bonazzoli ...