...ultimi giorni molte critiche sono arrivate a Rafael, reo secondo alcuni di non aver saputo fare la differenza nelle due partite. A difesa del portoghese arriva il giornalista Giancarlo...

Padovan: “Leao non incide da un bel po’. Che squadra è oggi il Milan” Pianeta Milan

Padovan su Leao: "E' da un pò che non incide, è anche lui in discussione" Milan News

Il suo pensiero su Leao: “Leao è da un po’ che non incide. Non segna da un anno in Champions e da un mese e mezzo in Serie A”. “Che squadra è oggi il Milan Una squadra falcidiata dagli infortuni, giù ...Padovan senza freni: “Okafor e Jovic non sono da Serie A ... Davanti c’è solo Giroud, perché Leao fa quello che può e al momento non è abbastanza. Okafor e Jovic non sono da Serie A. Non so come il ...