Pace solo con i confini del 1967 Medio Oriente | Abbas fissa le condizioni

L'oroscopo Oh sì, naturalmente credo che il destino sia scritto nelle stelle. Maquando ho bisogno di una scusa per non fare il lavoro che mi aspetta! Ariete (21 marzo - 19 ...momenti die ...

Medioriente, Abbas: "Pace solo con Stato di Palestina con confini del 1967" LAPRESSE

Pace contributiva: torna il riscatto sperimentale agevolato Ipsoa

La sicurezza e la pace si ottengono ponendo fine all’occupazione israeliana del territorio dello Stato di Palestina con la sua capitale ...Costruire la pace è più che uno slogan, non lo era di sicuro per Giovanni XXIII, papa Roncalli, quando decise, sessant’anni fa, che la Chiesa dovesse scendere in campo senza esitazioni per fare la sua ...