Ordine d’arrivo F1 | GP Brasile 2023 | Verstappen vince | Leclerc non parte | Alonso sul podio

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) Stasera è andato in scena il GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Interlagos (in). I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul complicato tracciato in terra sudamericana, con l’ambizione di conquistare la vittoria in questo tradizionale appuntamento di metà autunno, ma anche per i piazzamenti sule per i posti che garantivano i punti fondamentale in ottica classifica generale. Maxha vinto il GP di San Paolo. Il Campione del Mondo è scattato dalla pole position e ha dominato la gara in maniera regale, firmando una scontata doppietta al volanta della sua Red Bull dopo il sigillo ottenuto ieri nella Sprint Race. L’olandese si è lasciato alle spalle l’agguerrito britannico Lando Norris, capace di conquistare un buon secondo posto con la sua McLaren. ...