Ordine d’arrivo F1 | GP Brasile 2023 | risultati e classifica gara

Leggi su oasport

(Di domenica 5 novembre 2023) Stasera è andato in scena il GP di San Paolo, tappa del Mondiale F1 che si è disputata sul circuito di Interlagos (in). I piloti si sono fronteggiati a viso aperto sul complicato tracciato in terra sudamericana, con l’ambizione di conquistare la vittoria in questo tradizionale appuntamento di metà autunno, ma anche per i piazzamenti sul podio e per i posti chentivano i punti fondamentale in otticagenerale. Charles Leclerc non ha preso parte alla. Il pilota della Ferrari è andato a sbattere contro il muro nel corso del giro di formazione e dunque non è nemmeno riuscito a posizionarsi sulla griglia di partenza. Il monegasco, che sarebbe scattato in prima fila accanto a Max Verstappen e che avrebbe potuto lottare per il podio, avrebbe accusato un problema di natura ...