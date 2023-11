(Di domenica 5 novembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoE’ caduto in acqua,to da un’con un gruppo di amici stavando nella zona della ‘Regina Giovanna’ a Sorrento.alcuni amici lanciavano l’sos uno di loro ha tentato di raggiungerlo per salvarlo, ma ha desistito a causa della forza del. Il personale della Capitaneria di porto di Castellamdi Stabia, coadiuvato anche da un elicottero della Protezione civile, è riuscito a salvarlo. L’uomo si trova ricoverato, con numerose ferite, presso l’ospedale civile Santa Maria della Misericordia di Sorrento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... parole dette fuorima comunque andate in diretta, con le quali il patron giallorosso ... i giallorossi dovranno gettarsi alle spalle le scorie di una settimana quantomenoe sostenere sul ...

Onda anomala lo trascina in mare mentre pesca, salvato - Notizie - Ansa.it Agenzia ANSA

E' caduto in acqua, trascinato da un'onda anomala, mentre con un gruppo di amici stava pescando nella zona della 'Regina Giovanna' a Sorrento. Mentre alcuni amici lanciavano l'sos uno di loro ha ...Una foto che sta diventando virale mostra la piazzetta di Portofino colpita da un'onda anomala, con i turisti in fuga dai tavolini, per fortuna senza feriti. (laRegione) Mareggiata, un’onda più alta e ...