Oltraggio novax alla povera Giada | morta d’infarto a 14 anni

Leggi su thesocialpost

(Di domenica 5 novembre 2023) Un tragico evento ha scosso la comunità di Busnago, in provincia di Monza, dove la giovanePollara, all’età di soli 14, era deceduta a metà ottobre dopo essere caduta in coma a seguito di un infarto avvenuto mentre partecipava all’ora di educazione fisica presso l’IIS “Marisa Bellisario” di Inzago. Il decesso è avvenuto dopo cinque giorni di lotta per la vita in ospedale, nonostante l’intervento dei medici. La comunità è ora sconvolta non solo dal dolore per la perdita di, ma anche dall’atto di vandalismo che ha ora colpito il cimitero del paese dove riposa la ragazza. Sono state infatti scoperte scrittese sui muri che collegano la morte dial vaccino, accompagnate dal simbolo dei movimenti No Vax. Lo stesso messaggio è apparso sulla vetrata della scuola frequentata ...