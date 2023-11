Ok al premierato? Mattarella lascia La Russa al Colle Meloni al voto e pieni poteri Il piano Allarme Pd-M5S

(Di domenica 5 novembre 2023) Rigoroso rispetto delle prerogative istituzionali. Per questo motivo, fonti qualificate ai massimi livelli, spiegano ad Affaritaliani.it che il presidente della Repubblica Sergionon interverrà sul dibattito, acceso e per certi versi infuocato, che è esploso dopo... Segui su affaritaliani.it

"Un segno di attenzione verso un'area di grande interesse strategico", così al Quirinale definiscono il viaggio in Corea del Sud e Uzbekistan che il presidente Sergioaffronterà la settimana prossima, il primo in Asia da sei anni a questa parte. L'ultima volta è stato in Cina nel 2017. Da allora il mondo è profondamente mutato, "e in peggio" , come ha ...

"Meloni scornata". Per Giusppe Conte è il rischio che corre la premier se la maggioranza non rivedrà la legge sul premierato