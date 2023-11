“Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek è il film del momento | la nostra recensione

Leggi su gossipitalia.news

(Di domenica 5 novembre 2023) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Enea e Pietro sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso al cinema “” di Roma ed è tra quelle poltrone e corridoi che si innamorano perdutamente. Sono gli anni Settanta e non è facile vivere un amore omossessuale. Eppure la loro relazione, seppur breve, è intensa, profonda, sensuale, struggente, romantica e drammatica allo stesso tempo. Un vero e proprio inno all’amore giovanile che ha la forza di far sembrare tutto ciò che lo circonda estremamente insignificante. LEGGI ANCHE > Chi è Aurora Giovinazzo? Scopriamo di chi si tratta… Da un lato ...