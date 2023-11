(Di domenica 5 novembre 2023) Una seconda giornata senza squilli deflagranti ma con qualche risultato di sicuro interesse quella che ha chiuso il meeting diche, di fatto, ha aperto la breve stagione in vasca corta che si chiuderà con gli Europei di Otopeni. Noè Ponti si conin gran forma dopo il record nazionale nei 100 misti di ieri e piazza un tempone nei 100 farfalla, mentre in casa Italia si consu buoni livelli il velocista Gabrieleche aveva vinto i 50a Firenze e si conanche in Alto Adige.si è aggiudicato l’ultima gara del meeting, i 50libero facendo segnare il tempo di 21?80 che è il suo personale ( migliorato di oltre 3 decimi) ed ha regolato l’olandese Thom De Boer con 22?04 e Alessandro Bori con 22?63. In ...

... seguita da Gianni Zippo - tocca in 28"67; il 16enne lariano - tesserato per ComoRecoaro, ... Tra i maschi a sorpresa si impone Gabriele. Il 20enne lombardo di Vimercate - tesserato ...

Nuoto, Brambillaschi non si ferma: suoi i 50 stile a Bolzano. Successi per Di Liddo, Stefanì e Scalia OA Sport

Swimmeeting Alto Adige. Report della prima giornata. Nuoto•com

Una seconda giornata senza squilli deflagranti ma con qualche risultato di sicuro interesse quella che ha chiuso il meeting di Bolzano che, di fatto, ha aperto la breve stagione in vasca corta che si ...Nella prima giornata del meeting a vocazione più internazionale tra quelli che si svolgono in Italia in autunno in vasca corta, l’Italia ritrova alcuni dei suoi campioni che, soprattutto per problemi ...