“Non lascio Napoli” | l’annuncio è da brividi

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 5 novembre 2023) Le sue parole suonano come una dichiarazione d’amore diretta alla città di. Quanto dichiarato da un grande tifoso affezionato delfa venire ia tutti i tifosi partenopei. Il suo nome è legato allo spettacolo napoletano ed è uno degli attori più apprezzati a livello nazionale. Il suo volto è ormai abitudinario nelle case degli italiani, che amano divertirsi con la comicità irriverente di un personaggio come Biagio Izzo. Nato nella provincia di, l’attore negli anni ha visto esplodere in maniera esponenziale la sua notorietà, con diverse apparizioni televisive oltre che svariati film all’attivo. La sua più grande passione, però, è sicuramente il teatro: Izzo, infatti, negli anni ha sempre messo su spettacoli che ha portato in giro pere non solo. Un modo per restare il ...