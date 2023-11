Non ci sono motivi per rinviare Fiorentina-Juventus

(Di domenica 5 novembre 2023) AGI - Non ciperla partita di questa sera. A spiegarlo, in una nota, l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza. "In relazione alla partita di calcioin programma questa sera allo stadio Artemio Franchi di Firenze - si legge - l'Osservatorio sulle manifestazioni sportive del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sentite le Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza di Firenze, su conforme avviso della Lega Nazionale Calcio di seria A, ha valutato che sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, di competenza dell'organismo, non ricorrono iper disporre il rinvio della partita ad altra data, specificando. L'Osservatorio ha ...

Inoltre, queste cuffiedotate di connettività multipunto, che ti consente di collegarle ...solo prestazioni eccezionali, ma anche un design elegante e confortevole che ti farà dimenticare di ...

Concorso infanzia primaria, sarà ordinario. I tre anni di servizio non sono titolo di accesso, ma servono a “scalare” la graduatoria Orizzonte Scuola

Meloni, non mi sento sotto assedio e non sono ricattabile Agenzia ANSA

Roma, 5 nov. (askanews) - I club della Curva Fiesole avevano già deciso di non seguire la partita e attraverso un comunicato hanno spiegano ...Fiorentina-Juventus si giocherà regolarmente. Non ci sono motivi per rinviare il posticipo serale dell'undicesima giornata di Serie A, in programma alle 20.45 allo stadio Franchi. A spiegarlo, in una ...