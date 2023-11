Noi Siamo Leggenda | la data di uscita della serie presentata oggi a Lucca 2023

Leggi su movieplayer

(Di domenica 5 novembre 2023) Ecco quando uscirà Noi, il teen drama coprodotto da Rai Fiction e Fabula Pictures in collaborazione con Prime Video. Il 22 novembre sarà finalmente disponibile Noi: lo show andrà in onda in 6 serate in prima serata su Rai2 a partire da mercoledì 22 novembre, in contemporanea in streaming su Rai Play e a seguire su Prime Video. Il nuovo teen drama a tinte fantasy racconta le storie di un gruppo di adolescenti che scopre improvvisamente di essere dotato di superpoteri. Lapresso il Teatro del Giglio anella cornice delComics & Games, con la proiezione in anteprima assoluta del primo episodio alla presenza del cast, è diretta da Carmine …