Netanyahu ribadisce | Nessun cessate il fuoco fino al ritorno dei nostri ostaggi

(Di domenica 5 novembre 2023) "Non ci saràilaldei. Lo abbiamo detto aiamici e nemici. Andremo avanti finché non li avremo sconfitti", ha ridadito ancora una volta il premier israeliano Benyamin

16.33: no a cessate fuoco : Il premier israeliano:"Non ci sarà nessun cessate il fuoco fino al ritorno dei nostri ostaggi. Lo abbiamo detto ai nostri amici e nemici. ...

Netanyahu ribadisce: no a cessate fuoco RaiNews

Netanyahu ribadisce, 'non entrerà carburante a Gaza' Agenzia ANSA

è stato tutto ricondotto a “una metafora” utilizzata per ribadire la distruzione di Hamas a Gaza. Parole che hanno portato il premier Benyamin Netanyahu a sospendere il ministro “da tutte le sedute ...Il responsabile del dicastero del Patrimonio edilizio ha evocato l'utilizzo dell'arma nucleare per distruggere la Striscia, affermando che nell'exclave non vi è nessuno che non sia coinvolto negli att ...