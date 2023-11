Naufragio in Sardegna | un diportista trovato morto sugli scogli

Leggi su agi

(Di domenica 5 novembre 2023) AGI - Un naufrago che ieri sera aveva lanciato il may day è statostamane attorno alle 8 dai vigili del fuoco alla Maddalena, in. La richiesta di soccorso, partita da una barca a vela, era stata ricevuta dalla capitaneria di porto. Alle ricerche hanno partecipato anche l'elicottero dei vigili del fuoco, decollato da Alghero e il Nucleo sommozzatori elitrasportato. Il corpo del naufrago e i resti dell'imbarcazione in vetroresina sono stati avvistati stamattina da personale specialista dell'elicottero Drago 148dell'isolotto di Corcelli. La salma è stata poi recuperata dai sub. Le operazioni sono state coordinate da una motovedetta della capitaneria della Maddalena.