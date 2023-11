Napoli – Union Berlino | l’invito di Simeone

(Di domenica 5 novembre 2023)sarà il prossimo impegno Champions del. I tedeschi stanno continuando un andamento disastroso in campionato. Hanno infatti subito tre goal in casa dall’Eintracht nell’ultima giornata di Bundesliga. Condividono il penultimo posto nel massimo campionato tedesco insieme al Mainz. Mercoledì al Maradona, allora, l’occasione è propizia. Andare a 9 punti, con il Real impegnato contro il Braga, significherebbe avere più di un piede agli ottavi di finale. La formazione partenopea invece arriva abbastanza carico all’appuntamento. Gli azzurri già hanno battuto i tedeschi all’Olympiastadion, seppur di misura. Il goal di Raspadori tolse le castagne dal fuoco agli uomini di Garcia. La vittoria tranquilla e netta nel derby campano può regalare sensazioni positive, nonostante l’ambiente ancora critico ...

È più concreto che bello ilallenato dal tecnico francese. Contro le piccole non sbaglia ... Sì perché adesso fino alla sosta ci sonoBerlino ed Empoli in casa e dovrebbe andare tutto ...

Osimhen torna in Italia, Il Mattino: "Assisterà a Napoli-Union, in campo a fine mese" TUTTO mercato WEB

06.11 09:24 - REPUBBLICA - Incidente Edo De Laurentiis, escluso uso di droghe e alcol, trauma cranico per il bimbo dimesso dall'ospedale Santobono ...Per garantire il miglior disimpegno dei servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’incontro di calcio «Napoli – Union Berlino» in ...