Mourinho | «La Roma vince meno con me in tribuna? Domanda strana»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 5 novembre 2023) Il tecnico della, Joséha parlato ai microfoni di Dazn prima del match di campionato contro il Lecce. Queste le sue parole: Che sensazioni ha dopo questa settimana di lavoro? «Abbiamo lavorato bene. Abbiamo perso un giocatore importante per squalifica ma abbiamo recuperato due giocatori importanti che possono dare una mano. Sappiamo le qualità dell’avversario ma siamo qui perre» Lacon lei in. Quanto conta la sua presenza in panchina? «. La mia squadra è sempre la mia squadra anche quando sono in» Recupera Dybala dal primo minuto. Quanti minuti ha? «Dipende dalle sue sensazioni. E’ troppo importante per noi per lasciarlo fuori come opzione. Deve giocare ...