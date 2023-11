Morto fratello di Giovannino Tu Si Que Vales | causa decesso

Leggi su tvpertutti

(Di domenica 5 novembre 2023) Lutto nel mondo del spettacolo: èAndrea Iovino,didi Tu Si Que. Aveva solo 38 anni ed era originario di Nola, cittadina in provincia di Napoli. Attore teatrale, era noto per aver partecipato al programma di Rai2 Made in Sud e inoltre aveva preso parte del cast di Pinocchio di Matteo Garrone insieme alGiovanni. Tra le esperienze più recenti, alla fine del 2022, Andrea Iovino aveva debuttato al Teatro Augusteo di Napoli con lo spettacolo Masaniello Revolution del cantautore partenopeo Sal Da Vinci. A dicembre 2022, per promuovere lo spettacolo, è stato ospite insieme a tutta la compagnia teatrale nel contenitore del dì festivo condotto da Mara Venier, Domenica In su Rai1. Come èildi...