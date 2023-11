Monza | Palladino | 'Piedi per terra | non abbiamo ancora fatto nulla'

più attendista rispetto agli scaligeri che dominano maggiormente la manovra, ma alla fine è la formazione dia essere premiata, con l'azione solitaria di Colombo che affronta tutta la ...

Monza, Palladino: "Lasciamo tranquillo Colpani. Gagliardini difensore A me è piaciuto" Fcinternews.it

Verona - Monza 1-3. Palladino aggancia la Lazio Tutto Juve

Non siamo solo Colombo e Colpani, in tanti stanno facendo bene, potrei e vorrei citarli tutti. Questo è un grande Monza, ma dobbiamo mantenere io piedi per terra, non abbiamo fatto ancora nulla".Marco Baroni ha commentato così il pesante ko interno del suo Verona contro il Monza: "Chiedo scusa ai tifosi, siamo dispiaciuti - le sue parole ...