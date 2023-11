Monza | Palladino | «Ottima prova | non dobbiamo montarci la testa»

(Di domenica 5 novembre 2023) Le parole di Raffaele, tecnico del, dopo la vittoria ottenuta dai brianzoli contro il Verona Raffaeleha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria delcontro il Verona. Di seguito le sue parole. PARTITA – «Sono arrivati i tre punti e per noi oggi era come una finale. Dovevamo essere consapevoli del momento delicato. Venire qui a Verona e fare una prestazione del genere è importante, ho fatto i complimenti ai ragazzi, e questa vittoria è il frutto della settimana di allenamento. Complimenti a tutti, a chi è partito dall’inizio e a chi è subentrato, I giovani stanno facendo molto bene. Queste sono grandi soddisfazioni, i ragazzi se la meritano. Nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ ma poi abbiamo trovato il secondo e terzo gol. Bene così». GOL BRIANZOLI – «È una ...

Pesante ko per l'Hellas Verona. I gialloblù perdono in casa per 3-1 contro il Monza di Raffaele Palladino, e ora il trend delle ultime settimane diventa preoccupante. Dopo un ottimo avvio di ...