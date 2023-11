Monza | Colombo ha quasi scoperto l’Europa | Verona ko | -2 dalle coppe | CLASSIFICA

Leggi su calcioweb.eu

(Di domenica 5 novembre 2023) Cristoforoscoprì l’America, Lorenzoha. Ed è pronto a guidarci ila suon di gol. Il giovane bomber scuola Milan ha regalato 3 punti pesanti ai brianzoli, vincitori 1-3 (di Caldirola e Folorunsho gli altri gol) sul campo del, nel lunch match dell’11ª Giornata di Serie A. Una vittoria importante per i ragazzi di Raffaele Palladino che salgono a quota 16 punti in, gli stessi della Lazio, 2 in meno dal Bologna che attualmente occupa lo slot utile per la Conference League. Un traguardo che sarebbe straordinario.Serie A Inter 28 Juventus 23 Milan 22 Napoli 21 Atalanta 19 Bologna 18 Fiorentina 17Lazio 16 Roma 14 Lecce 13 Frosinone 12 Torino ...