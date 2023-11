Montale | l' Agna rompe gli argini e invade la zona industriale Il sindaco | Volontari | non venite

Il fiume è entrato nelle strade dove sono soliti circolare i mezzi ed ha allagato anche la zona della stazione.

Montale, l'Agna rompe gli argini e invade la zona industriale. Il ... LA NAZIONE

Maltempo a Montale, il torrente Agna tracima nella notte: famiglie ... Il Tirreno

Subito giù dal podio e primo italiano il campione di corsa in montagna Cesare Maestri (Atletica Valle Bergamasche Leffe): per lui un ottimo esordio sulla distanza chiuso in 2:14’00”. Nella Torino City ...Subito giù dal podio e primo italiano il campione di corsa in montagna Cesare Maestri (Atletica Valle Bergamasche Leffe): per lui un ottimo esordio sulla distanza chiuso in 2:14’00”. Nella Torino City ...