Mo | Fratoianni | ' c' è bisogno di Ue in campo per cessate il fuoco'

(Di domenica 5 novembre 2023) Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Noi siamo qui oggi per dire che abbiamoche l'Europa entri ine si batta per ilil, che metta un punto alla catena dell'orrore. Occorre ora un'iniziativa". Così Nicolaalla iniziativa di Alleanza Verdi Sinistra 'Un clima migliore in Europa' verso le europee.

... la premier e la ministra delle riforme di un esecutivo che haoggi più che mai di trovare ... Scontato il giudizio di M5S e AVS, conche parla di "Picconate alla Costituzione". Per il ...

Ultimo'ora: Mo: Fratoianni, 'c'è bisogno di Ue in campo per cessate il ... La Svolta

Fratoianni: Vogliamo un'Europa diversa, per la pace e per la ... Fanpage.it

Perché di un'Europa così ne abbiamo bisogno oggi più che mai". Nello specifico, sulla guerra in Israele e Palestina Fratoianni ha lanciato l'appello per un immediato cessate il fuoco: "Bisogna che ...Roma, 30 ott. (askanews) – “Le parole di Fratoianni sono incitamento all’odio. Mentre vanno in onda le immagini delle piazze in cui si strappano le bandiere dello stato d’Israele, mentre in alcune man ...