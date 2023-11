Ministro | ma che fa? Il croato Grlic-Radman bacia la collega tedesca

...rosso - GUARDA Ildell'Istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, presente con gli altri leghisti al governo, Giancarlo Giorgetti, Roberto Calderoli e Alessandra Locatelli, dichiara'...

Morto Luigi Berlinguer, ministro dell’Istruzione che firmò la riforma di Prodi Il Sole 24 ORE

Berlinguer. Ministro riformatore con più successi che insuccessi Tuttoscuola

“Un cortocircuito pericolosissimo sta esplodendo nel cuore dell’Occidente. Accende le fiamme di un incendio che può divampare in un inferno e bruciare tutta l’anima dell’umanità - scrive Francesco ...Oltre 250 milioni finanziati anche dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per un'opera che erogherà l'acqua di montagna ad una cinquantina di comuni del canavese. Potrebbe essere un'idea per ...