Milano e la Egonu fanno il record di pubblico | ma vince Conegliano

(Di domenica 5 novembre 2023)1 - 3 (25 - 23, 18 - 25, 20 - 25, 16 - 25) Come una settimana fa, più di una settimana fa comanda sempre. Che si porta via anche questa vittoria da 3 punti al Forum. Al ...

subisce con Daalderop il primo punto in battuta, ma poi si sa riscattare. Appoggiata agli attacchi discava un profondo break: 20 - 14. Ma Conegliano non molla e continua a macinare ...

Paola Egonu, a Milano tutto esaurito e record di tutti i tempi nel volley: come una star nel tempio di Madonna la Repubblica

LIVE Milano-Conegliano, A1 volley femminile in DIRETTA: nuova sfida tra Egonu e Haak dopo la Supercoppa OA Sport

Dodicimilacinquecentosessadue: tanti erano gli spettatori al Forum di Assago (un record in Italia) per Allianz Vero Volley Milano-Imoco Conegliano, la nuova sfida a distanza di una settimana dalla ...Paola Egonu ne mette 17 a terra, Isabelle Haak uno in più. Ma la differenza tra Milano e Conegliano, stavolta, la fa il rendimento delle altre: Kelsey Robinson-Cook timbra il cartellino con 17 punti, ...