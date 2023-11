(Di domenica 5 novembre 2023) La domenica della sesta giornata di Serie A di pallacanestro si apre con la prima sconfitta in campionato della Reyer Venezia, battuta dache fa l'impresa e coglie due punti fondamentali per ...

Pistoia: Varnado 26; Moore 18; Willis 15 Venezia: Tessitori 21; Tucker 17; Spissu e Wiltjer 9 Brindisi -57 - 87 Unacon la necessità di tornare a vincere incontra una Brindisi (...

Milano a valanga, colpo Pistoia. Brescia, prova di forza a Tortona La Gazzetta dello Sport

Rf Com, è troppo facile, valanga di mete e Milano sta a guardare La Provincia di Sondrio

La Gazzetta dello Sport si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione l ...Dalla “resa nazionale” alla resa dei conti politici. Antonio Tajani e Paolo Zangrillo non ci stanno e qualche ora dopo aver incassato dal Cio il no al progetto per il ripristino della pista di bob a C ...