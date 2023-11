(Di domenica 5 novembre 2023): secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, non c'èproblema particolare per. Il giocatore resta a disposzione

Mai avrei pensato di trovarci in questadopo un inizio che era stato decisamente ... Ilè sceso in campo dimostrando di non crederci, di non credere alla proposta tattica del suo ...

Milan, situazione Krunic: nessun esame previsto | PM NEWS Pianeta Milan

Milan, l'infermeria si svuota: Samuel Chukwueze, Theo Hernandez e ... Eurosport IT

Nessun trionfalismo in casa Napoli, considerando che saranno ben altre le prove dopo la sosta che ci faranno capire i margini del Napoli di Garcia ...La Salernitana di Pippo Inzaghi non riesce a trovare risultati positivi in Serie A nonostante il cambio in panchina: incontro immediato.