Milan-PSG | orari delle conferenza Il programma della vigilia | PM NEWS

Ildeve provare a ritrovare il prima possibile la brillantezza di inizio stagione, e alle porte c'è la sfida contro ilche potrebbe essere decisiva per la permanenza in Champions League. Le ...

Psg all'orizzonte, Costacurta: "Per il momento del Milan sarebbe stato meglio affrontare la Gallaratese" Milan News

Il Milan deve provare a ritrovare il prima possibile la brillantezza di inizio stagione, e alle porte c’è la sfida contro il Psg che potrebbe essere decisiva per la permanenza in Champions League. Le ...l’allenamento di oggi ha presentato un quadro incoraggiante per il Milan. La presenza dei giocatori chiave in gruppo testimonia un passo positivo nella preparazione della squadra per la sfida contro ...