... ma soprattutto sapete cosa mi spaventa Parlo da tifoso, da spettatore: io quando seguo il... Abate non è pronto e soprattutto sta facendo un ottimo lavoro con lae interromperlo ...

Milan, non basta un gran finale: Abate cade a Empoli, vetta a -3 La Gazzetta dello Sport

Milan Primavera, Abate: “Non meritavamo di perdere, ma non ci sono alibi” Pianeta Milan

Queste sono le formazioni ufficiali di Torino-Bologna, partita della Primavera in programma alle 15. Torino (4-3-3): Abati; Bianay Balcot, Rettore, Dellavalle ...45' due i minuti di recupero 44' si scatena una bagarre in campo nel finale 41' sempre super Dellavalle 38' cerca di manovrare il Bologna, ma non riesce a fare un tiro ...