Milan perde in casa 0 - 1 con Udinese | tanti fischi a S Siro

Finisce tra i fischi di San Siro la partita trae Udinese, con i rossoneri che per la seconda partita casalinga consecutiva escono dal Meazza senza punti.

Diluvio dal cielo e pioggia di fischi dalla Sud. Una serata inzuppata di note negative per il Milan, che quando vede bianconero, piange. Era successo all'ultima casalinga con la Juve, capita di nuovo ...MILANO - Il Milan perde ancora in casa, la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con la Juve: non capitava dai tempi di Giampaolo (2019). L'Udinese di Cioffi vince la sua prima in campionato, lo ...