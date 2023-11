- Udinese finisce 0 - 1. HIGHLIGHTS La cronaca di Verona - Monza Il Monza vince 3 - 1 in casa ... Il Pallone d'oroè stato vinto dalla centrocampista spagnola del Barcellona Bonmatì LEO ...

Fiorentina-Milan Femminile 1-0, le pagelle: Giuliani un muro, male Swaby Pianeta Milan

Milan Femminile, Ganz: “Dobbiamo stare attenti e produrre di più” Pianeta Milan

Niente da fare per la Juventus a Biella. La Roma di Spugna centra il sesto successo in sei partite e mantiene saldamente la testa della classifica. La supremazia del club giallorosso è certificata ...Poi, sabato, il Napoli ha vinto 2-0 in casa della Salernitana, l'Inter ha battuto l'Atalanta 2-1 al Gewiss Stadium e a San Siro il Milan ha perso 1-0 contro l’Udinese. Si chiude lunedì con ...