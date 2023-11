Milan e Lecce | i giocatori che hanno vestito entrambe le maglie

Leggi su dailymilan

(Di domenica 5 novembre 2023) Lorenzo Colombo è solo l’ultimo in ordine cronologico inverso ad averlediperchè negli ultimi vent’anni sono stati diversi ia poter annoverare nella loro carriera tale peculiarità. Nella stagione scorsa le cinque reti del cobra di Vimercateaiutato i giallorossi a conquistarsi una meritata salvezza. Proseguendo in quest’ordine anche il portiere rossonero Alessandro Plizzari giocò in prestito anel 2022 scendendo però in campo in sole tre occasioni. Una discreta stagione ale una più che buona ainvece per Gianluca Lapadula che lasciò ottimi ricordi in salento nella stagione 2019/2020 con undici reti stagionali. Fu titolarissimo per ben tre stagioni tra Serie A e B a ...