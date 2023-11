Milan | Cardinale in arrivo | tre missioni in agenda

Dopo il catastrofico ko in casa contro l'Udinese, il futuro di Stefano Pioli sulla panchina delsembra davvero appeso a un filo. Gerry, il proprietario, sarà in Italia per vedere, martedì, la partita di Champions League contro il Psg: senza una vittoria i rossoneri sarebbero ...

MILAN, È CARDINALE A VOLERE IBRAHIMOVIC - Sportmediaset Sport Mediaset

Milan, svolta Pioli: Cardinale torna e ufficializza Ibrahimovic CalcioMercato.it

Stefano Pioli, allenatore del Milan, rischia tantissimo dopo la sconfitta contro l'Udinese a San Siro. Le quote crollano, i nomi iniziano a circolare.L'allenatore emiliano gode ancora dell'appoggio della dirigenza ma è sotto osservazione: serve la svolta nelle prossime due gare ...