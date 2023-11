Migranti | a Lampedusa maxi sbarco dalla Libia | ridimensionata la rotta tunisina Il Viminale | “145mila arrivi da inizio anno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 novembre 2023) C’erano anche 5 donne e 6 bambini fra i 531 siriani, egiziani, bengalesi e pakistani che affollavano il barcone di 25 metri, partito, e soccorso nella tarda serata di ieri nelle acque antistanti a. Oggi, per l’intera giornata, il gruppo è rimasto nell’hotspot di contrada Imbriacola, dove ci sono complessivamente 576 ospiti, per essere sottoposto a foto-segnalamento e rilievo delle impronte digitali. E mentre le procedure di pre-identificazione, per consentire un rapido trasferimento deiverso Porto Empedocle, erano in corso nel pomeriggio è stato avvistato un cadavere. La salma, irriconoscibile perché in avanzatissimo stato di putrefazione, era fra gli scogli di Cala Pulcino. Ad avvistarla sono stati alcuni turisti. È stato lanciato l’allarme ai carabinieri e ai vigili del fuoco per il ...