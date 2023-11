Migliaia di persone in corteo a Washington per la Palestina | “Cessate subito il fuoco” Critiche a Biden e ai democratici

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 5 novembre 2023) Dopo Milano, Parigi, Berlino, Londra anche a, negli Stati Uniti,di manifestanti sono scesi in piazza per chiedere unilnelle ostilità tra Israele e Hamas. Nella capitale statunitense i manifestanti pro-palestinesi che si sono radunati nella Freedom Plaza, situata vicino al National Mall e alla Casa Bianca, hanno chiesto anche la fine degli aiuti statunitensi a Israele. Numerosi manifestanti, riferisce la Cnn, indossavano abiti rossi, verdi e neri e sventolavano bandiere palestinesi. Leche hanno parlato hanno criticato l’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joeper la sua risposta alla crisi a Gaza, avvertendo che non sosterranno il presidente nel 2024 se non chiederà unil...