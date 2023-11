Michelle Hunziker esce allo scoperto | prima foto con Alessandro Carollo | chi è

(Di domenica 5 novembre 2023) (Adnkronos) – Con una Storia su Instagramha ufficializzato oggi il suo fidanzamento con. E lui le risponde anche ‘virtualmente’ postando le stessedi una gita a Lugano in una galleria del vento. Il nuovo amore della conduttrice, dopo la fine della relazione con Tomaso Trussardi, è un osteopata e fisioterapista romano di 41 anni molto attivo sui social, dove è seguito da quasi 63mila persone. L'articolo proviene da Italia Sera.

Con una Storia su Instagramha ufficializzato oggi il suo fidanzamento con Alessandro Carollo. E lui le risponde anche 'virtualmente' postando le stesse foto di una gita a Lugano in una galleria del vento. Il ...

Michelle Hunziker ufficializza con Alessandro Carollo: prima foto social TGCOM

Michelle Hunziker esce allo scoperto con l’osteopata romano Alessandro Carollo. Sui social la prima foto assi… Repubblica Roma

Michelle Hunziker non si nasconde più, è amore con Alessandro Carollo. Ecco la prima foto social condivisa dalla conduttrice: fan pieni di gioia ...Sorrisi a 32 denti. Michelle Hunziker ha deciso di uscire allo scoperto e di mostrarsi per la prima volta sui social in compagnia di colui che… Leggi ...