Michael J Fox | sempre peggio | “Ho quasi perso la mano”

(Di domenica 5 novembre 2023) La battaglia diJ. Fox contro il Parkinson si fapiù ardua. Il celebre attore, noto per il suo ruolo nella trilogia di “Ritorno al futuro“, sta affrontando questa sfida dal lontano 1998, anno in cui gli fu diagnosticata la malattia a soli 29 anni. Con un cammino costellato di ostacoli, l’ultimo in ordine di tempo è stata una grave infezione allache ha rischiato di portare alla perdita dell’arto. Fox ha descritto il suo stato di salute come “uno tsunami di sfortuna“, secondo quanto riportato dal sito TMZ. Negli anni, gli incidenti hanno segnato il corpo dell’attore con la rottura di braccia, una spalla e lesioni al volto, inclusi zigomo e osso orbitale. La tenacia e la resilienza non sono però mancate a Fox, che nel 2018 ha superato anche l’asportazione di un tumore spinale non collegato alla sua malattia ...