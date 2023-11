Michael J Fox ha rischiato l’amputazione della mano a causa di un’infezione

Leggi su news.robadadonne

(Di domenica 5 novembre 2023)J. Fox ha compiuto 62 anni il 9 giugno 2023, ma dal 1998 si trova a convivere con il Morbo di Parkinson, malattia che raramente viene diagnosticata a un’età così giovane. La sua quotidianità è certamente cambiata, a maggior ragione negli ultimi anni, al punto tale che a volte può essere difficile per lui anche compiere le azioni più semplici, come lui stesso ha ammesso in passato. Solo adesso però lui ha rivelato di avere contrattopochi mesi fa, che si è rivelata più grave del previsto e che hadi fargli perdere una. “Mi si è infettata unae l’ho quasi persa. È stato uno tsunami di sfortuna” – ha detto in un’intervista al magazine Town & Country. Il riferimento è ai diversi incidenti, anche domestici, che ha dovuto affrontare nell’ultimo periodo, tra cui ...