Messi | il Pallone d'Oro 'alla noia' è un premio al passato

Le sue splendide gesta hanno consentito a, tra le altre, di fare l'accoppiata Mondiale - ottavod'Oro. Il Dibu Martínez lunedì ha vinto il premio Yashin , quello che corrisponde al ...

Si è concluso con l'ottavo posto assoluto il viaggio di Victor Osimhen nel Pallone d'oro 2023, una posizione di tutto rispetto, da record per l'attaccante e per il Napoli. A ...Appare più impreciso nel controllo e nella difesa del pallone, sciupa un contropiede nel finale ... Dal 68' Elmas 7 - Entra sull'esterno, come accadeva lo scorso anno, e ci mette 14 minuti per trovare ...